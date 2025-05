Operazione antidroga in via Roma sequestrata dai vigili una dose di hashish

Nel tardo pomeriggio del 15 maggio, i vigili di Treviso hanno condotto un'operazione antidroga in via Roma, sequestrando una dose di hashish. I controlli della polizia locale proseguono nel quadro di un ambizioso piano di sorveglianza e intervento, volto a garantire la sicurezza e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella città .

Proseguono i controlli antidroga della polizia locale di Treviso. Un’operazione condotta nel tardo pomeriggio di ieri, 15 maggio, che si inserisce in un più ampio piano di sorveglianza e intervento gestito operativamente dal Comando della Polizia Locale, ha portato all’identificazione di varie. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Operazione antidroga in via Roma, sequestrata dai vigili una dose di hashish

Le notizie più recenti da fonti esterne

Operazione antidroga nel carcere di Via Roma: sequestrati cellulari e stupefacenti

Secondo orvietosi.it: Nella mattinata di sabato 12 aprile la Polizia Penitenziaria del Carcere di Orvieto, con il supporto del Nucleo Cinofili, ha condotto un’operazione straordinaria che ha portato al sequestro di tre ...

Operazione antidroga a Roma, 6 arresti e 31 indagati

Da msn.com: La squadra mobile di Roma ed il IV Distretto San Basilio stanno ... in particolar modo nell’area ricompresa tra via Corinaldo e via Montegiorgio. I restanti destinatari della custodia cautelare ...

Roma, smantellata la piazza di spaccio 'Edicola' a San Basilio: i dettagli dell'operazione antidroga

Secondo virgilio.it: Operazione antidroga a Roma: 5 arresti nel quartiere San Basilio per traffico di stupefacenti. Scoperta una piazza di spaccio.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Antonello De Pierro, parla il poliziotto giornalista aggredito dal boss Spada e sanzionato incredibilmente dalla Polizia

Il presidente dell'Italia dei Diritti ha deciso di rompere il silenzio sull'assurda vicenda, che vide il suo dirigente credere alla versione del clan.