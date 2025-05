Operaio travolto da trinciatrice durante i lavori | rischia l’amputazione

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio a Moschiano, in provincia di Avellino, dove un operaio sessantaduenne è stato travolto da una trinciatrice durante la pulizia dei Regi Lagni. Le sue condizioni sono critiche e si rischia l'amputazione di un arto. L'uomo, residente in provincia di Caserta, lavora per la Sma Campania.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grave incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri a Moschiano, in provincia di Avellino. Un operaio sessantaduenne, residente in provincia di Caserta e dipendente della Sma Campania, è rimasto gravemente ferito durante un intervento di pulizia dei Regi Lagni. L’uomo stava lavorando nei pressi di una trinciatrice meccanica quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto incastrato con la gamba sinistra nel macchinario. Immediati i soccorsi: l’operaio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nola, dove i sanitari hanno riscontrato condizioni molto gravi. Secondo le prime informazioni, l’uomo rischierebbe l’amputazione dell’arto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operaio travolto da trinciatrice durante i lavori: rischia l’amputazione

Cosa riportano altre fonti

Operaio resta impigliato nella trinciatrice durante i lavori di pulizia dei Regi Lagni

Da irpinianews.it: MOSCHIANO- Un grave incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri all’interno del cantiere per la pulizia dei Regi Lagni, nel territorio di Moschiano. Quello che ha visto coinvolto un sessanta ...

Operaio travolto da tranciatrice, rischia amputazione

msn.com scrive: Grave incidente sul lavoro in un cantiere per la pulizia dei Regi Lagni, a Moschiano, in provincia di Avellino. Coinvolto un operaio sessantaduenne residente in provincia di Caserta, dipendente di Sma ...

Travolto da una balla di carta, muore operaio in Friuli

Scrive msn.com: Un operaio di 50 anni, Paolo Straulino, di Sutrio (Udine), è morto dopo essere stato travolto da un muletto condotto da un collega in una cartiera di Ovaro. L'incidente sul lavoro è accaduto attorno a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Precipita da tetto capannone - morto operaio 29enne in provincia Latina

La sicurezza sul lavoro deve essere la priorità assoluta. Attualità - Ancora un incidente mortale sul lavoro.