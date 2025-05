Operaio resta incastrato nella trinciatrice | rischia l' amputazione della gamba

Un grave incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio 62enne, residente in provincia di Caserta, che è rimasto incastrato in una trinciatrice mentre operava nel cantiere per la pulizia dei Regi Lagni a Moschiano, Avellino. Le sue condizioni sono critiche, e si teme per l’amputazione della gamba ferita.

Un 62enne residente in provincia di Caserta, dipendente della Sma Campania, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno del cantiere per la pulizia dei Regi Lagni a Moschiano, in provincia di Avellino. Da quanto ricostruito, l'operaio è rimasto incastrato con la.

