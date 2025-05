Onu | Gaza escalation è pulizia etnica

19.34 L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha duramente condannato la nuova escalation militare israeliana su Gaza. In una nota ufficiale, ha definito l'intensificarsi dei bombardamenti e l'ostacolamento degli aiuti umanitari come segnali di un tentativo di "cambiamento demografico permanente", configurabile come "pulizia etnica". Secondo Turk, l'operazione sembra mirare a uno sfollamento definitivo della popolazione palestinese, in violazione del diritto internazionale. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it