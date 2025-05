Onu | fame acuta per uno su 5 nel mondo

Nel mondo, la crisi della fame acuta sta raggiungendo proporzioni allarmanti. Secondo il Fsin, oltre 295 milioni di persone in 53 paesi affrontano questa emergenza, con un incremento di quasi 14 milioni rispetto al 2023. Questa situazione critica, che perdura da sei anni, richiede un’azione immediata da parte della comunità internazionale per garantire sicurezza alimentare a tutti.

15.19 Oltre 295 milioni di persone in 53 Paesi e territori sono in stato di 'fame acuta', quasi +14 milioni dal 2023 e dato in crescita per 6 anni di fila. Sono dati del Fsin, network mondiale sul cibo, lanciati dalla Rete globale contro le crisi alimentari, di Onu, Ue e agenzie non governative. Si tratta del 22.6% della popolazione valutata ed è emergenza per l'infanzia: quasi 38 milioni di bambini sotto i 5 anni sono malnutriti e vittime di 26 crisi nutrizionali. "Un mondo fuori rotta", lamenta la Rete globale. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

