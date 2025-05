Onu | fame acuta per 300 milioni persone

Oltre 295 milioni di persone in 53 Paesi stanno affrontando una crisi di "fame acuta", con un aumento di quasi 14 milioni rispetto al 2023. Questo allarmante trend, riportato dal Fsin, segue sei anni di crescita continua. Le organizzazioni come l'Onu e l'Ue si uniscono alla società civile per affrontare questa emergenza globale.

15.19 Oltre 295 milioni di persone in 53 Paesi e territori sono in stato di 'fame acuta', quasi +14 milioni dal 2023 e dato in crescita per 6 anni di fila. Sono dati del Fsin, network mondiale sul cibo, lanciati dalla Rete globale contro le crisi alimentari, di Onu, Ue e agenzie non governative. Si tratta del 22,6% della popolazione valutata ed è emergenza per l'infanzia: quasi 38 milioni di bambini sotto i 5 anni sono malnutriti e vittime di 26 crisi nutrizionali. "Un mondo fuori rotta", lamenta la Rete globale. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Onu, '295 milioni persone su baratro fame, 38 milioni bimbi'

Secondo ansa.it: Oltre 295 milioni di persone in 53 Paesi e territori sul baratro di livelli acuti di fame con un aumento, nel 2024, di quasi 14 milioni sul 2023. (ANSA) ...

La fame nel mondo cresce per il sesto anno consecutivo. Guterres (Onu): “Fallimento dell’umanità”

Da ilfattoquotidiano.it: Oltre 295 milioni di persone in 53 paesi e territori, soffrono livelli acuti di fame, con un aumento, nel 2024, di quasi 14 milioni sul 2023. Si tratta del sesto anno consecutivo di aumento. Ed è part ...

L'Onu accusa Israele, 'usa la fame come arma di guerra'

Come scrive ansa.it: L'Onu accusa Israele di usare la fame nella Striscia di Gaza palestinese come "un'arma di guerra". A rilanciare la denuncia è il numero uno dell'Unrwa, l'agenzia che assiste profughi e civili ...

