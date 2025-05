Omicidio Trotta a Vieste Troiano chiede perdono alla vedova | Voglio pagare per i miei errori

Gianluigi Troiano, collaboratore di giustizia, ha scritto una lettera alla vedova di Omar Trotta, assassinato nel 2015. In questo messaggio, chiede perdono e si dichiara pronto a pagare per i suoi errori. Troiano è attualmente imputato, insieme ad Angelo Bonsanto, nel processo che riapre vecchie ferite e interrogativi su un omicidio ancora irrisolto.

Ancora una lettera, vergata a mano dal collaboratore di giustizia Gianluigi Troiano, imputato insieme al sanseverese Angelo Bonsanto (libero per questa causa), nel processo per l’omicidio di Omar Trotta, 31enne viestano, assassinato il 27 luglio di otto anni fa, nel suo ristorante a Vieste. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Omicidio Trotta a Vieste, Troiano chiede perdono alla vedova: "Voglio pagare per i miei errori"

