Omicidio Stefania Camoboni | la ricostruzione della Procura

Fiumicino, 16 maggio 2025 – "Siamo a Fregene, intorno alle 7,00 del mattino del 15 maggio, i l figlio della signora Camboni Stefania, di rientro dal lavoro trovava la madre riversa per terra nei pressi del letto matrimoniale della stanza al secondo piano (mansarda) dell'abitazione, coperta da cuscini, con numerose tracce di sangue. Immediata la chiamata ai Carabinieri di Fregene. Sul posto, la p.g. operante (N.o.r. C.c. Ostia e C.c. Fregene) aveva modo di constatare, insieme al medico legale nel frattempo accorso sul posto, sul torace della donna numerosi colpi inferti con arma da taglio tali da provocarne la morte". E' quanto si legge in un comunicato stampa della Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ricostruisce l'omicidio. L'esito degli accertamenti investigativi allo stato delle indagini.