Omicidio Stefania Camboni | la ricostruzione della Procura

L'omicidio di Stefania Camboni ha scosso la comunità di Fiumicino. La ricostruzione della procura rivela dettagli inquietanti sull'evento tragico del 15 maggio 2025, quando il figlio della vittima ha fatto la terribile scoperta nel proprio appartamento. Un crime scene che ha sollevato interrogativi e suscitato un'indagine approfondita su questa drammatica vicenda.

Fiumicino, 16 maggio 2025 – “Siamo a Fregene, intorno alle 7,00 del mattino del 15 maggio, i l figlio della signora Camboni Stefania, di rientro dal lavoro trovava la madre riversa per terra nei pressi del letto matrimoniale della stanza al secondo piano (mansarda) dell’abitazione, coperta da cuscini, con numerose tracce di sangue. Immediata la chiamata ai Carabinieri di Fregene. Sul posto, la p.g. operante (N.o.r. C.c. Ostia e C.c. Fregene) aveva modo di constatare, insieme al medico legale nel frattempo accorso sul posto, sul torace della donna numerosi colpi inferti con arma da taglio tali da provocarne la morte”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa della Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ricostruisce l’omicidio. L’esito degli accertamenti investigativi allo stato delle indagini. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

