Omicidio Stefania Camboni la finta rapina e il messaggio | Dormiamo per terra

L'ha colpita con 15 coltellate mentre dormiva e poi ha inscenato una rapina. La donna di 58 anni morta nel villino a Fregene, località balneare romana nel comune di Fiumicino, sarebbe stata uccisa da Giada Crescenzi, la convivente del figlio Francesco Violoni. In serata la procura di Civitavecchia ha disposto il fermo indiziario di delitto con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Dall'abitazione ubicata in una porzione di una villa, tra via Agropoli e via Teresa di Gallura, che la vittima condivideva con il figlio e con la compagna di quest'ultimo, non mancava nulla. Il portafogli, trovato accanto all'automobile della donna finita fuori strada, è sembrato agli investigatori un depistaggio grossolano per simulare una rapina. A fare la macabra scoperta è stato il figlio della donna, subito dopo essere rientrato a casa dal turno lavorativo di notte all'aeroporto di Fiumicino, dove è impiegato come guardia giurata. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

