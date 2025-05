Omicidio Poggi perché Paola Cappa aveva scritto di aver “incastrato” Stasi | cosa sappiamo degli sms all’amico

L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco ha scosso l'Italia, sollevando interrogativi e sospetti. Tra i protagonisti, un messaggio di Paola Cappa rivela un possibile coinvolgimento di Alberto Stasi. Ma cosa si cela dietro quelle parole? E quale ruolo svolgono le sorelle Cappa in questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

La cugina di Chiara Poggi, Paola Cappa, scrive in un messaggio a un amico dopo il delitto di Garlasco: "Mi sa che abbiamo incastrato Alberto Stasi". Ma a cosa si riferisce? Cosa c'entrano le sorelle Cappa? 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Omicidio Poggi, perché Paola Cappa aveva scritto di aver “incastrato” Stasi: cosa sappiamo degli sms all’amico

Paola Cappa, la cugina di Chiara Poggi cosa fa oggi e perché disse «abbiamo incastrato Stasi»: l'abbraccio in video e le domande «suggerite»

Scrive ilgazzettino.it: «Mi sa che abbiamo incastrato Stasi», scriveva così Paola Cappa, una delle cugne di Chiara Poggi, in uno dei 280 messaggi che sarebbero finiti agli ...

Delitto di Garlasco, Il Tempo smentisce Giallo: “L’sms di Paola Cappa su Stasi non è agli atti dell’inchiesta”

Segnala tpi.it: Nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi spunta un misterioso sms: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”. Lo avrebbe scritto alcuni anni fa Paola Cappa, cugina della vittima, chattando con u ...

Delitto Garlasco, Stefania Cappa e il fotomontaggio con Chiara Poggi: “Lo zio non voleva Chiara e Alberto insieme”

Lo riporta tpi.it: Dopo la riapertura del caso inerente al delitto di Garlasco si torna a parlare di Stefania e Paola Cappa, le sorelle, cugine della vittima Chiara Poggi, che allo stato attuale non sono indagate così c ...

