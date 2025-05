Omicidio Fregene | nuora ha usato auto vittima per disfarsi arma delitto e vestiti

A Fregene, il brutale omicidio di Stefania Camboni, accoltellata 15 volte dalla nuora Giada Crescenzi, ha scosso la comunità. Dopo il crimine, la 31enne avrebbe usato l'auto della vittima per disfarsi dell'arma e dei vestiti incriminati, gettando così un'ombra inquietante su un dramma familiare che si è trasformato in tragedia.

Roma, 16mag. (LaPresse) – Giada Crescenzi, la donna di 31 anni accusata di aver ucciso la suocera, Stefania Camboni, con almeno 15 coltellate, dopo il delitto, secondo quanto apprende LaPresse, avrebbe utilizzato l’automobile della vittima, che era parcheggiata davanti al villino di Fregene dove è avvenuto l’omicidio, per disfarsi del coltello con cui avrebbe assassinato la 58enne, e i vestiti sporchi di sangue e guanti in lattice che avrebbe indossato durante l’omicidio. La procura della Repubblica dí Civitavecchia, che coordina le indagini, ha disposto l’esame del satellitare dell’autovettura per tracciare i movimenti. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Fregene: nuora ha usato auto vittima per disfarsi arma delitto e vestiti

