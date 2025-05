Omicidio di Stefania Camboni l’indagata | Sono innocente

Fiumicino, 16 maggio 2025 – La nuora di Stefania Camboni, trovata morta nella sua casa di Fregene, si proclama innocente mentre le indagini proseguono. Gli avvocati Anna Maria Anselmi e Mariagrazia Cappelli delineano la strategia di difesa, sottolineando punti cruciali nella ricerca della verità. La vicenda continua a suscitare grande attenzione mediatica e sociale.

Fiumicino, 16 maggio 2025 – “ Sono innocente” così si dichiara la nuora di Stefania Camboni, indagata per l’omicidio della 60enne trovata morta in casa a Fregene ( leggi qui ). Mentre proseguono le indagini gli avvocati Anna Maria Anselmi e Mariagrazia Cappelli spiegano la posizione della difesa: “Stamattina abbiamo visto la nostra assistita. Lei si dichiara innocente e ha spiegato ai magistrati anche le contestazioni che le venivano fatte”. “Per quanto riguarda il sangue – spiegano gli avvocati – con le ricerche su Google dal suo cellulare, chiedeva “come togliere il sangue dal materasso” perché in questo momento ha le mestruazioni. Aveva macchiato il materasso e aveva visto su internet cosa potesse fare per smacchiarlo. E’ stata sottoposta anche a una visita che ha confermato il ciclo mestruale. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

