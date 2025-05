Omicidio di Essefi Bader Eddine | arrestati i due 30enni per omicidio preterintenzionale

Due uomini di 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Bologna, accusati di omicidio preterintenzionale, in relazione alla morte di Essefi Bader Eddine, un giovane tunisino di 19 anni morto il 25 aprile scorso all'ospedale Maggiore. L'indagine, coordinata dalla procura di Bologna, ha portato a svolte significative nel caso.

I carabinieri del nucleo investigativo di Bologna, coordinati dalla procura di Bologna, hanno eseguito due arresti nell’ambito dell’indagine sulla morte di Essefi Bader Eddine, il giovane tunisino di 19 anni deceduto nella notte del 25 aprile all’ospedale Maggiore. I due arrestati sono un. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Omicidio di Essefi Bader Eddine: arrestati i due 30enni per omicidio preterintenzionale

