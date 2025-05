omicidio daniela coman fermato nella notte il compagno

Il compagno di Daniela Coman, cittadina romena 47enne, è stato fermato e portato in carcere nella notte. La donna è stata trovata morta a casa sua a Prato di Correggio. Lui è stato interrogato dagli investigatori e dalla pm Valentina Salvi. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. È difeso dall’avvocata Annalisa Miglioli. A suo carico, secondo gli inquirenti, ci sono diversi elementi. Un 68enne aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri di Sassuolo. L’uomo con lei ha un figlio e ha detto di aver mantenuto buoni rapporti. Il nuovo compagno si chiama Peter Pancaldi. I due vivevano in via Dinazzano. Un mese. Daniela Coman viveva o frequentava la casa dell’uomo arrestato da circa un mese. Ieri sera, quando i carabinieri sono andati a cercarla, hanno dovuto forzare la porta, con l’aiuto dei vigili del fuoco. 🔗Leggi su Open.online

