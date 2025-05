Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi oggi indagato in concorso in omicidio, sarà interrogato martedì 20 maggio in Procura. Sempio è al centro delle nuove indagini per l'omicidio di Poggi, avvenuto nell'agosto del 2007 e per il quale è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi. 🔗Leggi su Fanpage.it

© Fanpage.it - Omicidio Chiara Poggi, Andrea Sempio sarà interrogato in Procura martedì