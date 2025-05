Milano, 16 maggio 2025 – “Chiedo scusa, soprattutto al figlio di Carol, darei la mia vita per cancellare tutto”. Davide Fontana, l’ex bancario di 45 anni che ha ucciso, tra il 10 e l’11 gennaio 2022, con 13 martellate alla testa Carol Maltesi, 26 anni, per poi sgozzarla e depezzarla perché lei non lo voleva più, era in Aula: tranquillo, ha reso dichiarazioni spontanee. In camicia bianca e completo azzurro, dimagrito, con un accenno di barba, un mite, anonimo, impiegato di banca, a vederlo. Ascolta la sentenza che conferma l’ergastolo in appello bis dal primo banco degli imputati, senza manette, non dietro le sbarre. Carol Maltesi: “Uccisa perché donna che cercava la sua indipendenza. Fontana voleva vendicarsi” Lei, Carol, era stata la sua felicità, uno sprazzo di luce e colori in una vita “triste e da represso”, aveva detto lui e lo ha ripetuto ieri il suo legale, Stefano Paloschi, prima di chiedere che non venisse accolta l’aggravante della premeditazione, sperando in una compensanzione tra aggravanti e attenuanti generiche che avrebbe potuto riqualificare la pena in soli 21 anni. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Carol Maltesi, è ancora ergastolo per Davide Fontana: “Se solo potessi, cancellerei tutto”