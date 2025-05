Omicidio Carmela Quaranta perquisito l’amico dell’ex compagno indagato

Carmela Quaranta, vittima di omicidio, ha portato all'indagine di un amico del suo ex compagno, G. S., 56 anni. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione, accusando l'uomo di concorso in omicidio e furto. Le indagini continuano per fare luce su questo drammatico caso.

Ieri i carabinieri hanno perquisito un amico di G. S., il 56enne indagato per la morte di Carmela Quaranta; l'uomo sarebbe indagato per concorso in omicidio e furto. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Omicidio Carmela Quaranta, perquisito l’amico dell’ex compagno indagato

Se ne parla anche su altri siti

Omicidio Carmela Quaranta, perquisito l’amico dell’ex compagno indagato

Lo riporta fanpage.it: Ieri i carabinieri hanno perquisito un amico di G. S., il 56enne indagato per la morte di Carmela Quaranta; l'uomo sarebbe indagato per concorso in omicidio ...

Carmela Quaranta: strangolata in casa a Mercato San Severino, indagato l’ex compagno

Da 41esimoparallelo.it: Omicidio Carmela Quaranta: l’ex compagno è indagato Le indagini sull’omicidio di Carmela Quaranta sono state affidate alla Procura di Nocera Inferiore. Attualmente l’unico indagato è l’ex compagno ...

Omicidio a Mercato San Severino: indagini in corso per chiarire la verità

Segnala notizie.it: Il drammatico ritrovamento del corpo di Carmela Quaranta, 42enne di Mercato San Severino, ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi inquietanti. La donna è stata trovata senza vita nella ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Omicidio Thomas Bricca : secondo indagato, padre e figlio killer per vendicare uno sgarro

C'è un secondo sospettato per l'omicidio di Thomas Bricca, Roberto Toson, un ex agente di polizia penitenziaria di 47 anni e padre di Mattia Toson, il giovane che era già stato indagato nei giorni precedenti.