Omicidio Carmela Quaranta c' è un secondo indagato per omicidio | perquisito un uomo

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Quaranta, la 42enne di Mercato San Severino trovata morta la notte di Pasqua. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione nei confronti di un secondo indagato, alimentando così le speculazioni su nuovi sviluppi in un caso che ha scosso profondamente la comunità locale.

