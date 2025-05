Omicidio alla Barca due arresti per la morte di Bader

Bologna, 16 maggio 2025 – Due arresti sono stati effettuati dai carabinieri per l'omicidio del 19enne Bader, avvenuto nella zona della barca. I due arrestati, un italiano e un tunisino, entrambi trentenni, sono accusati di essere coinvolti nella tragica vicenda. Le indagini proseguono per far luce su quanto accaduto.

Bologna, 16 maggio 2025 – Omicidio alla barca: i carabinieri del nucleo investigativo hanno dato esecuzione alle misure cautelari in carcere nei confronti dei due trentenni, un italiano e un tunisino indagati per omicidio per la morte del 19enne Bader. L’ordinanza è nei confronti di un 29enne nato a Bologna e un 30enne nato in Tunisia. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Bologna su richiesta dalla Procura della Repubblica felsinea che ha coordinato le indagini, avviate con la morte di Essefi Bader Eddine, il 19enne tunisino, residente a Bologna, deceduto la sera del 25 aprile 2025 al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, dove era stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118, nel tentativo di salvargli la vita, dopo la violenta aggressione subita nei pressi della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, in Piazza Giovanni XXIII. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio alla Barca, due arresti per la morte di Bader

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Eddine Essefi, il 19enne deceduto all'ospedale Maggiore di Bologna nella notte tra venerdì e sabato, dopo essere stato soccorso d'urgenza nella zona del quartiere Barca.