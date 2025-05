Omicidio a Fregene fermata la compagna del figlio

Una tragica svolta nell'omicidio di Stefania Camboni, sessantenne trovata morta in un villino di Fregene. I Carabinieri hanno arrestato la compagna del figlio della vittima con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questo inquietante caso. Servizio di Federico Plotti.

È stata fermata dai Carabinieri per omicidio volontario la compagna del figlio della sessantenne Stefania Camboni trovata morta ieri in un villino di Fregene, sul litorale romano. Servizio di Federico Plotti Omicidio a Fregene, fermata la compagna del figlio TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Omicidio a Fregene, fermata la compagna del figlio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fregene: omicidio nella villetta, fermata la compagna del figlio

Secondo notizie.it: La tranquillità della località balneare di Fregene è stata brutalmente interrotta da un omicidio che ha lasciato la comunità sotto shock. Una donna di 58 anni è stata trovata uccisa a coltellate nella ...

Fregene, fermata la compagna del figlio di Stefania Camboni, 58enne uccisa nel sonno

Segnala vanityfair.it: Giada Crescenzi, 33 anni, è accusata dell’omicidio della suocera. Non c’era nessun segno di effrazione, ma pare che la situazione, nella casa dove viveva col compagno e la suocera, fosse molto tesa ...

Giada Crescenzi, chi è la nuora di Stefania Camboni fermata per l'omicidio a Fregene. Gli annunci su Facebook: «Cerchiamo casa, situazione tragica»

Come scrive msn.com: «Cerchiamo un posto dove andare a vivere, siamo in una situazione critica». Risale a febbraio il primo post di Giada Crescenzi sui gruppi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Omicidio Cerciello - difesa Hjort chiede domiciliari a Fregene

I difensori chiedono in particolare di far scontare la pena a Hjorth nella casa della nonna a Fregene.