Omelette con formaggio fuso e prosciutto cotto | la ricetta in tv

Il 17 maggio torna "Capolavori del mondo in cucina" su Striscia la Notizia, con un delizioso focus sull'omelette con formaggio fuso e prosciutto cotto. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona tavola, guidato da Paolo Marchi, che promette di deliziare palati e ispirare le vostre cene. Non mancate!

Nuovo appuntamento il 17 maggio con la rubrica “Capolavori del mondo in cucina” all’interno di Striscia la Notizia. Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di IdentitĂ Golose, incontra Agnese De Donatis, che propone al pubblico di Striscia la notizia la ricetta dell’Omelette ripiena di formaggio fuso e prosciutto cotto, un goloso piatto filante da assaporare con gusto. Agnese De Donatis è una pasticcera e cuoca pugliese, che oggi è alla guida dell’omonima pasticceria a Casarano (Lecce) e di Villa De Donatis, bed&breakfast con ristorante immerso nella campagna leccese. Da sempre appassionata di cucina, dopo il diploma decide di trasformare questa passione in lavoro: dopo aver frequentato la Boscolo Etoile Academy, lavora in Belgio, prima di decidere di tornare definitivamente a casa, per aprire un luogo, Villa De Donatis, fatto di tradizione e autenticitĂ e capace di offrire agli ospiti una cucina fatta di profumi, sapori e colori dei piatti. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Omelette con formaggio fuso e prosciutto cotto: la ricetta in tv

