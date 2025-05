Appena tolto dalla confezione, il mio nuovo Omega Railmaster sembrava vecchio di decenni. Ovviamente era proprio questo l'effetto desiderato: i bordi marrone scuro del quadrante sfumavano fino a diventare beige chiaro al centro, mentre le lancette, i numeri e gli indici triangolari appuntiti assumevano un colore giallo-marrone invecchiato. Uno degli orologi più importanti nella storia di Omega, il Railmaster ha debuttato originariamente quasi settant'anni fa e questa ultima incarnazione è stata progettata per sembrare proprio di quell'epoca. Torniamo al 1957, quando Omega lanciò tre modelli di orologi così significativi che la maggior parte delle aziende avrebbe fatto di tutto per produrne anche solo uno nel corso della propria storia. Il Railmaster faceva parte di quella che sarebbe diventata nota come la Santa Trinità degli orologi Omega, pensata per rendere chi indossava ciascuno di questi modelli il “maestro” del proprio campo. 🔗Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Omega riporta in auge uno dei suoi orologi più importanti di sempre, il Railmaster