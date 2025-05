Oltre mille ragazzi a scuola di inclusione grazie allo sport a Possagno

Oltre mille ragazzi si sono riuniti a Possagno per la quinta edizione di "6InSuperAbile", dedicata all'inclusione attraverso lo sport. Un evento che celebra la diversitĂ con un mosaico di volti, giochi e sorrisi. La cerimonia d'inaugurazione ha visto la partecipazione di importanti figure a sostegno del motto "includi e supera le abilitĂ ".

Un mosaico di volti, di giochi, di colori e di sorrisi. Si è aperta stamane a Possagno, la prima delle due giornate dell'inclusione della quinta edizione di 6InSuperAbile sul motto "includi e supera le abilità ". Alla cerimonia d'inaugurazione anche quest'anno ha presenziato, tra gli altri, il.

