Oltre 83 milioni di euro per mense scolastiche e tempo pieno | firmato il decreto Più del 65% delle risorse al Sud

Un nuovo decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, prevede oltre 83 milioni di euro per migliorare le mense scolastiche e il tempo pieno, con oltre il 65% dei fondi destinati al sud. Questo provvedimento segna un importante passo avanti per garantire servizi di qualità nelle scuole italiane.

Un nuovo impulso arriva per la scuola grazie al decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che autorizza lo scorrimento delle graduatorie per la realizzazione e la messa in sicurezza delle mense scolastiche. L'articolo Oltre 83 milioni di euro per mense scolastiche e tempo pieno: firmato il decreto. Più del 65% delle risorse al Sud . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Oltre 170 milioni di euro rimandati in patria dagli immigrati

Scrive rainews.it: Nel 2024 sono lievemente aumentate le rimesse dei lavoratori stranieri residenti in FVG verso i paesi d'origine ...

Gli stranieri in Italia rimandano in patria 8,3 miliardi di euro

Come scrive msn.com: Sono lievemente aumentate nel 2024 le rimesse dei lavoratori stranieri in Italia verso i Paesi d’origine, passando da 8,24 a 8,29 miliardi di euro (importi rivalutati all’inflazione). Un quarto di que ...

Valditara: a fine mese altri 400 milioni per gli asili nido

Lo riporta ilsole24ore.com: «A fine mese firmerò un decreto per l’attribuzione di oltre 400 milioni di euro per gli asili nido, ulteriori 81 milioni di euro per le mense, 210 milioni di euro per i laboratori e 83 milioni di euro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pezzi di plastica nei panini delle mense scolastiche di Milano

A Milano, nelle mense delle scuole comunali, sono stati ritrovati pezzi di plastica nei panini distribuiti ai bambini.