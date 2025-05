Olimpiadi 2028 Los Angeles prepara i ‘taxi volanti’

In vista delle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, il comitato organizzativo La28 presenta un'innovativa soluzione per combattere il traffico: i "taxi volanti". Questa proposta ambiziosa mira a garantire un'esperienza più fluida per gli spettatori, offrendo loro un modo unico e futuristico per spostarsi nella frenetica metropoli californiana.

(Adnkronos) – Gli spettatori delle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles potranno usare i "taxi volanti" per evitare di rimanere imbottigliati nel famigerato traffico della metropoli californiana. E' questo il progetto di La28, il comitato che ha il compito di organizzare i terzi giochi olimpici che si svolgono a La, che ha annunciato una partnership.

Olimpiadi 2028, Los Angeles prepara i 'taxi volanti'

I taxi volanti alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 sono già Storia: ci saranno più atlete donne rispetto agli uomini (ed è una vittoria)

Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 segneranno un momento storico per lo sport femminile: per la prima volta nella storia dei Giochi, le atlete donne saranno in maggioranza rispetto agli uomini

