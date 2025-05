Ogni favola è un gioco il laboratorio per bambini al Giardino Inglese

Ogni favola è un gioco: questo è lo spirito di "Favole in Gioco", un laboratorio per bambini che si svolgerà nel suggestivo Parco Mattarella (ex Giardino Inglese) domenica 25 maggio. Tra natura e fantasia, i piccoli partecipanti esploreranno mondi incantati, stimolando la loro creatività e il loro amore per la lettura attraverso attività coinvolgenti e divertenti.

Una mattina all’aria aperta, tra natura e fantasia. È questo lo spirito di Favole in Gioco, il laboratorio inserito all'interno delle attività TacusKids, in programma domenica 25 maggio. Nella verde cornice del Parco Mattarella (ex Giardino Inglese), i piccoli partecipanti si cimenteranno in. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Ogni favola è un gioco", il laboratorio per bambini al Giardino Inglese

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ogni favola è un gioco

Si legge su fcinternews.it: Ogni favola è un gioco, proprio così. Diciamo anche un progetto, anche tanta fortuna, ma soprattutto un gioco. Lui, il gioco, il più terribile assente dell'Inter post-Triplete. Gioco inteso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

MONSTER HUNTER: FILM E GIOCO SI SCONTRANO

I MONDI SI SCONTRANO NELLA PROSSIMA COLLABORAZIONE TRA IL FILM?MONSTER HUNTER? E MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE Prima della premiere del film?Monster Hunter?, dal 4 dicembre gli intrepidi cacciatori della Quinta Flotta di Monster Hunter World: Iceborne possono prendere parte a una missione evento a tempo limitato ispirata al film di prossima uscita.