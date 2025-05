Oggi Ilaria Alpi avrebbe compiuto 64 anni è stata uccisa a 32

Oggi Ilaria Alpi avrebbe compiuto 64 anni. Uccisa a soli 32, è ricordata da sua madre Luciana come "una bambina curiosa, con idee chiare". La sua vita e il suo sacrificio sono narrati nel libro "Storia di un’esecuzione: Ilaria Alpi, una donna, una vita" di Mariangela Gritta Grainer, un tributo alla sua instancabile ricerca della verità.

“Una bambina curiosa, che voleva imparare, ma che aveva anche idee chiare”, così mamma Luciana ricordava la figlia Ilaria Alpi nel libro Storia di un’esecuzione: Ilaria Alpi, una donna, una vita di Mariangela Gritta Grainer. Il 24 maggio la giornalista avrebbe compiuto 64 anni, invece è stata uccisa a 33 non ancora compiuti assieme al cameraman Miran Hrovatin a Mogadiscio il 20 marzo 1994. Il brutale agguato, le cui dinamiche rimangono ancora poco chiare, è da ricondurre alle indagini di Ilaria sul traffico di armi e rifiuti tossici in Somalia. In occasione del suo anniversario vogliamo renderle omaggio attraverso i ricordi e le parole di chi l’ha amata e profondamente stimata. Vi raccomandiamo. Ilaria Alpi e altre 10 donne brutalmente assassinate per metterle a tacere. Anna Politkovskaja, Ilaria Alpi, Maria Grazia Cutuli, e molte altre donne coraggiose che hanno pagato con la vita il coraggio di dire la verità. 🔗Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Oggi Ilaria Alpi avrebbe compiuto 64 anni, è stata uccisa a 32

Ne parlano su altre fonti

Corteo degli studenti del linguistico per ricordare la giornalista Ilaria Alpi

Segnala msn.com: Questa mattina in occasione della tragica ricorrenza dell’assassinio di Ilaria Alpi e del cameraman Miran Hrovatin a Mogadiscio, gli studenti del comitato di base del liceo linguistico di Cesena ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ilaria Salis non interviene a festa Sinistra Italiana: Non è in condizioni

Il tanto atteso intervento di Ilaria Salis non c’è stato. Il tanto atteso intervento di Ilaria Salis non c’è stato.