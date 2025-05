Oggi i negoziati di Pace tra Ucraina e Russia | la diretta da Instanbul Pesa l’assenza di Putin e Zelensky | cosa dobbiamo aspettarci

Oggi a Istanbul si svolgono i tanto attesi negoziati di pace tra Ucraina e Russia, ma l'assenza di Putin e Zelensky rappresenta un fattore cruciale. Roma, 16 maggio 2025 – Le delegazioni di Mosca e Kiev si riuniscono per il primo incontro diretto dal marzo 2022. Cosa dobbiamo aspettarci da questo storico incontro?

Roma, 16 maggio 2025 – È il giorno dei negoziati a Istanbul tra Mosca e Kiev. Alle 10, le delegazioni russa e ucraina dovrebbero sedere al tavolo per quello che potrebbe essere il loro primo incontro diretto sul conflitto in Ucraina dal marzo del 2022. Alla guida ci saranno il russo Medinsky – un consigliere di Putin dal carattere aggressivo che ha messo in dubbio il diritto dell'Ucraina a esistere e ha condotto i colloqui nel 2022, all'inizio della guerra – e ministro ucraino ella Difesa Rustem Umerov. All'incontro – che ieri è stato definito dal presiedente Ucrauno un vertice “farsa”, vista la rumorosa assenza dei leader – non parteciperanno Putin e Zelensky. Ci saranno solo le delegazioni dei due Paesi. Un’assenza che pesa e riduce a un lumicino la speranza di pace. Ieri perfino il segretario di Stato americano Marco Rubio ha smorzato gli entusiasmi: "Voglio essere sincero. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oggi i negoziati di Pace tra Ucraina e Russia: la diretta da Instanbul. Pesa l’assenza di Putin e Zelensky: cosa dobbiamo aspettarci

