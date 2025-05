oggi contro l inter per finire in bellezza

Per chiudere nel modo migliore un campionato soddisfacente, nel quale si sono messi in mostra non pochi elementi, la Primavera allenata da Nicola Campedelli non poteva trovare un avversario migliore dell’Inter. Oggi alle 16 sul campo centrale di Martorano i ragazzi in bianconero riceveranno i nerazzurri guidati da Jacopo Sbravati per uno scontro che per il Cesena ha un valore solo sul piano del prestigio. Non è lo stesso però per l’Inter, visto che i neroazzurri occupano la seconda posizione della classifica, non possono raggiungere la capolista Roma ma possono invece essere raggiunti e superati dal Sassuolo. Mantenere il secondo posto conta perché le prime due accedono alla fase finale come teste di serie, entrando in gioco quindi in semifinale saltando la fase preliminare e con la certezza di non incontrarsi fra loro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

