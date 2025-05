Oggi 16 maggio è San Simone Stock | la Madonna gli fa un dono speciale

Oggi, 16 maggio, ricordiamo San Simone Stock, sacerdote carmelitano, che ricevette un dono straordinario dalla Madonna: un oggetto di devozione e una promessa di protezione. Come priore dei Frati Carmelitani, San Simone contribuì a diffondere una profonda devozione mariana, influenzando la spiritualità di molti. Celebriamo insieme la sua memoria e il legame speciale con la Vergine.

San Simone Stock, sacerdote carmelitano ebbe il dono dell’apparizione della Madonna che gli diede un oggetto di devozione da diffondere ed una promessa ad esso legata. Priore dei Frati Carmelitani, san Simone Stock, che si commemora oggi 16 maggio, diede vita ad una profonda devozione mariana. Fu un mistico si adoperò per la riforma. L'articolo Oggi 16 maggio è San Simone Stock: la Madonna gli fa un dono speciale proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 16 maggio è San Simone Stock: la Madonna gli fa un dono speciale

