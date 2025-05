Offerta lampo su Amazon | fontanella per gatti smart da 3L scontata del 22% per poche ore

Scopri l'offerta lampo su Amazon: la fontanella per gatti smart PETKIT EVERSWEET MAX da 3 litri è scontata del 22%! Grazie alla sua innovativa tecnologia wireless e all'autonomia eccezionale, garantirà il benessere del tuo felino. Approfitta del prezzo promozionale di 69,99 euro, invece di 89,97 euro, ma solo per poche ore!

La fontanella PETKIT EVERSWEET MAX si distingue per l’innovativa tecnologia wireless e l’autonomia eccezionale, caratteristiche che la rendono un accessorio di qualità per il benessere degli animali domestici. Proposta a un prezzo promozionale di 69,99 euro, rispetto al prezzo originario di 89,97 euro, rappresenta una scelta interessante per chi cerca praticità e funzionalità in un unico dispositivo. Acquista ora Fontanella smart per gatti: acquistala adesso. Il primo elemento che colpisce è la batteria integrata da 5000mAh, che garantisce un funzionamento continuo fino a 83 giorni senza necessità di ricarica. Questo dettaglio elimina il vincolo dei cavi, permettendo di posizionare la fontanella ovunque in casa o di portarla in viaggio con facilità. La capienza di tre litri è un ulteriore punto di forza, sufficiente per fornire acqua fresca per una settimana a un gatto o a un cane di taglia media, riducendo la frequenza dei rifornimenti. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Offerta lampo su Amazon: fontanella per gatti smart da 3L scontata del 22% per poche ore

