Oddio guardate come era La vip italiana irriconoscibile prima dei ritocchini tutti scioccati davanti a queste foto

Nel mondo dello spettacolo, l’apparenza gioca spesso un ruolo centrale, e sempre più vip ricorrono alla chirurgia estetica per perfezionare il proprio aspetto. Alcuni cambiamenti sono lievi e naturali, altri invece risultano decisamente clamorosi, tanto da rendere i confronti tra il “prima” e il “dopo” quasi incredibili. In queste ore, il noto chirurgo dei vip Genny Urtis ha acceso nuovamente i riflettori su questo fenomeno pubblicando un nuovo video della sua serie social “Bisturi Fatale”. Il filmato mostra l’incredibile trasformazione di un’ex protagonista di Grande Fratello e Uomini e Donne, lasciando il pubblico senza parole per la drastica differenza tra l’aspetto originale e quello attuale. Nel vorticoso mondo dei social e dello spettacolo, è ancora una volta Sophie Codegoni a far parlare di sé, ma stavolta a metterla sotto i riflettori non è un gossip sentimentale, bensì la rubrica ideata da uno dei volti più noti della chirurgia estetica in Italia. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it