Obiettivo | l’alleanza di quartiere | Un modello per la città a 15 minuti

L'Alleanza di Quartiere si propone come modello per una città a 15 minuti, promuovendo un "Centro commerciale diffuso" che valorizza i piccoli esercenti e le botteghe storiche. Attraverso il progetto "Zona Wagner", lanciato dal Consorzio del mercato comunale di piazza Wagner, si mira a rinvigorire le attività di vicinato, unendo le forze locali per un futuro sostenibile.

L’obiettivo è allargare il “Centro commerciale diffuso“ coinvolgendo sempre di più i piccoli esercenti e le botteghe storiche, così da dare linfa alle attività di vicinato unendo le forze. È il progetto “Zona Wagner“, lanciato dal Consorzio del mercato comunale coperto di piazza Wagner, approvato dal Comune per il crowdfunding civico 2024-2025 “Alleanze di quartiere“. La proposta è tra le 6 (su 14) "ammissibili a finanziamento". Vuol dire che il progetto potrà accedere a una piattaforma (produzionidalbasso.com) per realizzare la propria campagna di raccolta fondi. "Se raggiungeremo il traguardo, che nel nostro caso è 28mila euro, riceveremo dal Comune un contributo che raddoppierà la cifra. Le persone potranno aiutarci donando, da 10 euro a mille euro, entrando nella piattaforma dal 23 maggio al 22 luglio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Obiettivo: l’alleanza di quartiere: "Un modello per la città a 15 minuti"

