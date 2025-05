Oasi del Wwf I suoni della natura diventano musica

Domani alle 17, l'Oasi WWF Laguna di Orbetello ospiterà un evento unico presso il Centro di educazione ambientale 'Peccei'. Inizierà con una conferenza su 'Bioacustica e biodiversità', seguita dal concerto 'Breath of the World', un progetto artistico che invita il pubblico a riscoprire l’armonia tra suoni della natura e musica.

Domani alle 17 nel Centro di educazione ambientale ’Peccei’ nel Casale della Giannella nell’Oasi Wwf Laguna di Orbetello, si terranno una conferenza su ’Bioacustica e biodiverstà’ e poi, a seguire’ il concerto ’Breath of the World’. Si tratta di un progetto artistico che invita il pubblico a riscoprire la bellezza dei paesaggi sonori naturali, trasformando l’ascolto della natura in una vera e propria esperienza musicale. Il quintetto di musicisti che compone l’ensemble Birds esplora i paesaggi sonori italiani, cercando di catturare la loro essenza attraverso la musica, creando un ponte tra il mondo naturale e quello umano. "In un’epoca in cui il rumore artificiale sovrasta spesso i suoni naturali – dicono gli organizzatori –, il progetto ci invita a fermarci e ad ascoltare con attenzione i suoni che ci circondano: il canto degli uccelli, il fruscio delle foglie, il rumore di un ruscello che scorre. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oasi del Wwf. I suoni della natura diventano musica

