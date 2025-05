oaktree primo bilancio di speranza l inter spera in un doppio regalo

Il primo anno di vita interista cadrà tra poco meno di una settimana. Era il 22 maggio 2024 quando Oaktree, ufficializzando le indiscrezioni delle ore precedenti, prese il controllo della società, escutendo il pegno per il debito che Suning non era riuscita a rifondere. Il primo trofeo non è ancora arrivato. Da quando il fondo a stelle e strisce è atterrato nel mondo Inter si sono chiuse due delle competizioni a cui ha partecipato il club: la Supercoppa Italiana persa in finale contro il Milan e la Coppa Italia appena messa in bacheca dal Bologna. Le altre due vedono ancora in corsa il gruppo di Inzaghi, in campionato a -1 dalla capolista Napoli con due giornate da disputare e in Champions League qualificato alla finale del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il che significa che nei prossimi quindici giorni potrebbero arrivare zero, uno o due trionfi. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

