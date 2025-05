Nuovo ponte di Guastacconcio a Paglieta riapertura prevista per il 15 giugno

Il ponte Guastacconcio, cruciale per collegare Paglieta e Lanciano, è quasi pronto per la riapertura. Il 15 giugno 2025 segna la data prevista per il ritorno del traffico veicolare, con la possibilità di un'apertura anticipata. Un passo importante per migliorare la viabilità nella regione e supportare la crescita locale.

È vicina la data di riapertura del ponte Guastacconcio sul fiume Sangro, un’infrastruttura strategica per la viabilità tra Paglieta e Lanciano. La data prevista per la restituzione del ponte al traffico veicolare è il 15 giugno 2025, anche se non si esclude una possibile apertura anticipata. Ad. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Nuovo ponte di Guastacconcio a Paglieta, riapertura prevista per il 15 giugno

Potrebbe interessarti su Zazoom

Città del Messico : Crollo ponte, 20 morti e 70 feriti | Video incidente

Questo è il bilancio provvisorio del Crollo di un ponte a Città del Messico mentre un treno della metropolitana lo stava attraversando.