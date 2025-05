Nuovo ospedale il ministro Ciriani sgancia la bomba nel centrodestra regionale

Il ministro Luca Ciriani lancia una provocazione nel centrodestra regionale riguardo al nuovo ospedale, scatenando polemiche tra Roma e Trieste. Il mirino si sposta su Pordenone, con particolare attenzione al direttore generale dell'Asfo, Giuseppe Tonutti. Le dichiarazioni del ministro, rilasciate al Gazzettino, innescano un acceso dibattito politico.

Volano stracci sull'asse Roma-Trieste. Si passa anche da Pordenone perché il bersaglio è il direttore generale dell'Asfo, Giuseppe Tonutti. I colpi sono partiti dalla Capitale, con il ministro per i Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, che in un'intervista rilasciata al Gazzettino ha. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Nuovo ospedale, il ministro Ciriani sgancia la bomba nel centrodestra regionale

Ospedale nuovo, il ministro Ciriani: «Inaugurato per scherzo, sono irritato. Il direttore generale dell'Asfo chieda scusa»

ilgazzettino.it scrive: Dal giorno dell’inaugurazione del nuovo Santa Maria degli Angeli quando tutti si accorsero dell’assenza del ministro pordenonese, Luca Ciriani non aveva detto più nulla ...

Terzo mandato e ospedale, braccio di ferro Lega-FdI

Come scrive rainews.it: Frizioni sulla legge elettorale e sui ritardi del nuovo nosocomio pordenonese. Botta e risposta Ciriani-Dreosto ...

Ciriani, da governo 160 milioni per interventi sanità in Fvg

Secondo ansa.it: "Il governo è prossimo a un importante stanziamento di fondi per la sanità del Friuli Venezia Giulia.

