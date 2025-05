Nuovo allenatore Juve, Balzarini “ridimensiona” l’indiscrezione che vedrebbe quel tecnico vicino ai bianconeri. L’annuncio. Antonio Conte sembra vicino alla panchina della Juventus. Anzi no. La “smentita” arriva attraverso le parole di Gianni Balzarini. Sul proprio canale YouTube, il giornalista ha asserito che non ci sarebbero stati contatti tra i bianconeri e l’allenatore del Napoli attraverso queste parole. PAROLE – « Capitolo allenatore: non ci sono novità. Il nome di Antonio Conte continua ad essere quello più gettonato, però posso confermare che non risultano contatti diretti tra la Juventus e Conte attualmente. Cioè non è che la Juventus è andata da Conte e gli ha detto di venire. Tra l’altro, Conte avrebbe posticipato l’incontro con De Laurentiis praticamente dopo questa giornata ». 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, Balzarini glissa su quel tecnico: «Non ci sono stati contatti coi bianconeri. Tra l’altro lui avrebbe fatto questo col suo club d’appartenenza». L’annuncio