Nuovi stalli per la sosta in piazza della Repubblica pubblicata l' ordinanza

Un importante cambiamento per la viabilità di piazza della Repubblica: l'assessore Adelchi Sulpizio annuncia l'emanazione di una nuova ordinanza che introduce nuovi stalli per la sosta. Questa modifica interessa anche l'area antistante la locomotiva monumentale e il Terminal della linea filoviaria, migliorando così l'accessibilità e la fruibilità della zona.

"Cambia la disciplina viaria in piazza della Repubblica e nell’area situata davanti alla locomotiva monumentale, nei pressi dell’ex area di risulta, dove c’è il Terminal della linea filoviaria, con l’istituzione di nuovi posti per la sosta". Lo annuncia l'assessore Adelchi Sulpizio spiegando. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Nuovi stalli per la sosta in piazza della Repubblica, pubblicata l'ordinanza

