L’attuale tecnico dell’Atalanta ai giallorossi: la notizia infiamma il popolo capitolino e non solo. Ecco cosa sta accadendo in questi minuti Il futuro di Gian Piero Gasperini continua ad alimentare le discussioni tra i tifosi. I l tecnico dell’Atalanta, non molto tempo fa, aveva dichiarato di non aver intenzione di prolungare il contratto, in scadenza nel 2026, con la Dea. Nuova squadra in Serie A per Gasperini: “Fatta al 99%”. Tifosi insorgono(LaPresse) – Calciomercato.it In queste settimane così il suo nome è stato accostato a diverse squadre, che stanno cercando un allenatore per la prossima stagione. Si sono fatti i nomi di Juventus e Milan, ma è soprattutto l’idea Roma che ha preso maggiormente piede. Allo stesso tempo va registrato la pressione dei bergamaschi affinché Gasperini rimanga ancora all’Atalanta. 🔗Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nuova squadra in Serie A per Gasperini: “Fatta al 99%”. Tifosi insorgono