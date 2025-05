Nuova manifestazione per Louis i figli di Pierina infuriati | ecco perché

Rimini, 16 maggio 2025 – La rabbia e il dolore. Quello serbato, da quel terribile 3 ottobre 2023 in cui la loro mamma è stata uccisa, nei tre cuori dei figli di Pierina Paganelli: Giacomo, Chiara e Giuliano Saponi. Quella stessa rabbia e quel dolore che i Saponi hanno provato anche ieri imbattendosi sui social nella locandina diffusa (poi ’rettificata’) per annunciare una nuova manifestazione in programma sabato a Rimini organizzata dalla comunità senegalese per Louis Dassilva. Nel manifesto, infatti, il volto sorridente della povera Pierina era stato affiancato a quello del 35enne senegalese ora indagato dalla procura dell’omicidio dell’anziana signora. La stessa manifestazione, nella sua presentazione, sopra uno sfondo nero spezzato solo da una luce bianca che cala dall’alto (come a simboleggiare la verità) riporta: “Per Pierina e Louis verità e giustizia”, oltre ad affiancare i volti e fissare l’appuntamento per domani, appunto, alle 15, con partenza del corteo dalla stazione di Rimini e conclusione in piazza Cavour. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

