nuova lancia stratos un restomod potrebbe rilanciare il brand

Il restomod della Lancia Stratos nasce come omaggio all’icona del rally degli anni ’70, reinterpretata per l’era moderna. La carrozzeria mantiene le proporzioni compatte e muscolose del modello originale, con i celebri parafanghi svasati, il muso affusolato e il lunotto avvolgente a cuneo. Tuttavia, i materiali sono aggiornati: pannelli in fibra di carbonio sostituiscono l’acciaio e la vetroresina per ridurre il peso e aumentare la rigiditĂ torsionale. I fari a scomparsa lasciano spazio a sottili unitĂ LED integrate nel design, mentre nuovi cerchi da 18” evocano quelli originali Campagnolo, ma in lega forgiata. Sotto il cofano, un moderno V6 biturbo da circa 400-450 CV, sviluppato in collaborazione con un partner come Ferrari o Alfa Romeo, prende il posto del vecchio Dino V6. Il cambio è manuale a sei marce (con opzione automatica a doppia frizione), mentre il telaio è stato aggiornato con sospensioni regolabili, freni carboceramici e sterzo elettronico tarato per mantenere il feeling analogico. 🔗Leggi su Ilgiornaledigitale.it

