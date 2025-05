Nuoto il Mare Nostrum 2025 prende il via da Montecarlo | inizia la volata per Singapore!

Il Mare Nostrum 2025, giunto alla sua 31ª edizione, si apre a Montecarlo con una competizione entusiasmante. Il 17 e 18 maggio, il Prince Albert II Nautical Center accoglierà alcuni dei migliori nuotatori del panorama mondiale, in vista della volata verso Singapore. Un evento imperdibile che promette spettacolo e emozioni in acqua.

Il Mare Nostrum 2025, il numero 31 della storia, è pronto a prendere il via con la prima delle tre tradizionali tappe, che si terrà il 17 e 18 maggio nel Principato di Monaco. Il Prince Albert II Nautical Center di Monte Carlo ospiterà alcuni dei migliori nuotatori del mondo, tra cui molti atleti italiani, che saranno protagonisti di una competizione che lancia ufficialmente la volata in vista dei Mondiali di Singapore. L’appuntamento monegasco, oltre alle tradizionali gare su vasca da 50 metri, introdurrà un format innovativo per le gare sprint, con un’emozionante “skin race” che porterà gli atleti a sfidarsi in cinque turni, dalle batterie alle semifinali, con la finalissima che si terrà domenica sera. Un format che acquista importanza visto che tutte le distanze veloci da poco più di un mese, sono diventate olimpiche. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, il Mare Nostrum 2025 prende il via da Montecarlo: inizia la volata per Singapore!

