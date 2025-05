Nucleare | Trump Iran ha ricevuto proposta Usa di accordo

Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), 16 mag. (LaPresseAP) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l’Iran ha ricevuto una proposta americana si accordo sul suo programma nucleare. Trump ha rilasciato questa dichiarazione a bordo dell’Air Force One al termine del suo viaggio negli Emirati Arabi Uniti, ultima tappa del suo tour in tre Paesi del Medio Oriente. Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla proposta e l’Iran non ha immediatamente confermato di averla ricevuta. 🔗Leggi su Lapresse.it

