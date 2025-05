Nts Informatica pensa in grande arriva coach Raimondi Per dieci anni è stato il capitano della Nazionale

Nts Informatica Basket Rimini punta in alto con l'arrivo del coach Raimondi, ex capitano della nazionale per dieci anni. Nonostante il terzo posto nella stagione regolare del campionato di Serie B, la squadra si prepara al quadrangolare del 31 maggio al Moab Court di Rimini, svelando ambizioni e strategie per il futuro.

Nts Informatica Basket Rimini non si accontenta del terzo posto nella stagione regolare del campionato di Serie B nazionale appena conclusa e, in vista del quadrangolare del 31 maggio al Moab Court di Rimini per Rimini Wellness, scopre le sue carte per il futuro. Sulla panchina biancorossa.

