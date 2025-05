Novara tre imputati per maltrattamenti e abbandono di neonata in gravidanza forzata

A Novara, una vicenda inquietante ha portato all'arresto di tre imputati accusati di maltrattamenti e abbandono di una neonata di 14 mesi. La madre della piccola ha rivelato episodi di violenza e neglect, scatenando un'inchiesta che ha scosso la comunità locale. La situazione, emersa durante una gravidanza forzata, solleva gravi interrogativi su diritti e protezione infantile.

La vicenda che ha scosso la cittadina di Novara vede coinvolte tre persone accusate di maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali nei confronti di una neonata di 14 mesi. La denuncia è stata avviata a seguito delle rivelazioni della madre, la quale ha raccontato episodi che hanno portato gli inquirenti a mettere . L'articolo Novara, tre imputati per maltrattamenti e abbandono di neonata in gravidanza forzata è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Novara, tre imputati per maltrattamenti e abbandono di neonata in gravidanza forzata

Su questo argomento da altre fonti

Trovata a Novara bambina di 14 mesi scomparsa, positiva a cocaina

Come scrive askanews.it: Milano, 16 mag. (askanews) – La Polizia di Stato di Novara ha indagato tre persone per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali commessi in danno di una bambina di 14 mesi.

Bimba di 14 mesi scomparsa da più di un anno rintracciata a Novara

Riporta msn.com: NOVARA - La Polizia di Stato di Novara ha indagato tre persone per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali commessi in danno di una bambina di 14 mesi. Nei mesi scorsi, una ...

Novara, ritrovata la bimba scomparsa da più 1 anno: perché era positiva alla cocaina

Da iltempo.it: Positiva alla cocaina e costretta a vivere con dannose carenze igienico-sanitarie: sono queste le condizioni in cui è stata ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Animali: maltrattamenti e diritti - da LNDC le soluzioni che le Istituzioni dovrebbero adottare

Dopo il Convegno indetto dalla LNDC Animal protection, le soluzioni emerse alle diverse problematiche sono tante e necessitano di attenzione da parte delle Istituzioni.