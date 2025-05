Novara ritrovata bimba di 14 mesi scomparsa da un anno | è positiva alla cocaina

Una bimba di 14 mesi, scomparsa da un anno dopo essere stata sottratta al padre, è stata ritrovata dalla Polizia di Stato di Novara. La bambina, in gravi condizioni igienico-sanitarie e positiva alla cocaina, è ora sotto la protezione di una struttura adeguata, mentre proseguono le indagini per tutelarne il benessere.

Una bambina di 14 mesi che era scomparsa da un anno dopo che il padre l’aveva sottratta alla madre è stata ritrovata dalla Polizia di Stato di Novara. La bimba è stata trovata in pessime condizioni igienico-sanitarie e positiva alla cocaina, ed è ora stata affidata a una struttura protetta, mentre tre persone tra cui i genitori sono state denunciate per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali. I fatti e le indagini della Squadra Mobile di Novara. Nei mesi scorsi, una donna italiana aveva denunciato di aver intrapreso una relazione sentimentale con un uomo, straniero, irregolare sul territorio nazionale e del quale conosceva solo il soprannome che, in seguito a ripetuti maltrattamenti, l’avrebbe costretta a portare a termine una gravidanza in modo tale da poter richiedere il permesso di soggiorno legato alla nascita del figlio. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Novara, ritrovata bimba di 14 mesi scomparsa da un anno: è positiva alla cocaina

