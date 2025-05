Novara la bimba di 14 mesi trovata positiva alla cocaina era stata affidata a una tossicodipendente

A Novara, una bambina di 14 mesi è stata trovata positiva alla cocaina dopo essere stata affidata a una madre tossicodipendente. La situazione di degrado in cui viveva ha messo in luce gravi costrutti sociali e familiari, sollevando interrogativi sull'affidamento e la protezione dei minori in contesti a rischio.

Un contesto di degrado, sporcizia, commistione con droghe: è quello in cui è stata trovata una bimba di nemmeno un anno e mezzo a Novara, sottratta alla madre dal padre quando aveva appena due mesi e da lui affidata a una donna pregiudicata e tossicodipendente. La piccola, di 14 mesi, è risultata perfino positiva alla cocaina. Per lei ora l'incubo è finito e si apre la strada dell' adozione.

Una bambina di 14 mesi è stata ritrovata dalla polizia di Novara dopo essere stata sottratta al controllo della madre dal padre, un uomo straniero irregolare, senza fissa dimora e con precedenti penali.