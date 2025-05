Novara bimba di 14 mesi positiva alla cocaina | un anno fa è stata rapita dal padre

Una storia drammatica segna la vita di una bimba di 14 mesi a Novara, risultata positiva alla cocaina dopo un lungo rapimento perpetrato dal padre. La piccola, frutto di una relazione complicata, è stata ritrovata un anno dopo la sua scomparsa, affidata a cure mediche che sperano di aiutarla a superare un'infanzia segnata da gravi traumi.

La piccola è nata dalla relazione di una donna italiana con un uomo straniero, che l'avrebbe costretta a portare a termine la gravidanza per ottenere il permesso di soggiorno. Pochi mesi dopo il parto, avrebbe rapito la piccola, ritrovata solo un anno dopo. Era stata affidata alle cure di una tossicodipendente e viveva in condizioni igienico-sanitarie scarse L'articolo Novara, bimba di 14 mesi positiva alla cocaina: un anno fa è stata rapita dal padre proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Novara, bimba di 14 mesi positiva alla cocaina: un anno fa è stata rapita dal padre

